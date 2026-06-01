Пригожин призвал сделать воспитание культуры трендом

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с News.ru заявил о необходимости формировать культурное воспитание у детей.

Пригожин подчеркнул, что дети – это будущее. По его мнению, старшему поколению стоит сделать все, чтобы младшие осознавали горизонты, планировали будущее и знали, что после окончания обучения они пригодятся в жизни.

По словам Пригожина, сейчас дети стали рано взрослеть из-за нового информационного поля. Шоумен считает, что некоторые представители молодого поколения потеряли субординацию.

«Субординация у них теряется. Это очень плохо. То, что я иногда вижу, меня сильно шокирует. У них много знаний, но мы должны сделать воспитание культуры трендом. Мне кажется, мы должны это сберечь», — заявил продюсер.

Пригожин уверен, что взрослым необходимо быть образцами для подражания, так как дети стремятся копировать поведение старших.

