Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Бикович рассказал о сложных трюках в фильме «Черный шелк»

Актер Бикович выполнял трюки на корабле на съемках фильма «Черный шелк»
Роскино

Актер Милош Бикович рассказал «Hello!», что выполнял сложные трюки на корабле на съемках российско-китайского фильма «Черный шелк».

Бикович уточнил, что корабль качался из стороны в сторону, а сама палуба была скользкой из-за воды. Это создавало трудности во время выполнения трюков.

«Некоторые сцены технически были сложными, задействовано много актеров, и нам приходилось делать по 20–30 дублей. Но самое сложное и интересное еще впереди — мы в процессе съемок», — поделился артист.

«Черный шелк» — это вторая часть картины «Красный шелк». Действия нового фильма разворачиваются в 1937 году — накануне Второй мировой войны. Главная тема проекта — предотвращение нападения Японии на Россию.

Бикович исполнил роль разведчика Николая Гарина.

«История Николая Гарина будет еще масштабнее и зрелищнее. Мы стараемся поднять планку по сравнению с «Красным шелком» и сделать еще более зрелищное кино. Тщательнее подходим к спецэффектам и трюкам», — рассказал актер.

Ранее сообщалось, что для «Черного шелка» создали одну из крупнейших декораций из дисплеев.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!