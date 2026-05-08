Бикович рассказал о сложных трюках в фильме «Черный шелк»

Актер Милош Бикович рассказал «Hello!», что выполнял сложные трюки на корабле на съемках российско-китайского фильма «Черный шелк».

Бикович уточнил, что корабль качался из стороны в сторону, а сама палуба была скользкой из-за воды. Это создавало трудности во время выполнения трюков.

«Некоторые сцены технически были сложными, задействовано много актеров, и нам приходилось делать по 20–30 дублей. Но самое сложное и интересное еще впереди — мы в процессе съемок», — поделился артист.

«Черный шелк» — это вторая часть картины «Красный шелк». Действия нового фильма разворачиваются в 1937 году — накануне Второй мировой войны. Главная тема проекта — предотвращение нападения Японии на Россию.

Бикович исполнил роль разведчика Николая Гарина.

«История Николая Гарина будет еще масштабнее и зрелищнее. Мы стараемся поднять планку по сравнению с «Красным шелком» и сделать еще более зрелищное кино. Тщательнее подходим к спецэффектам и трюкам», — рассказал актер.

Ранее сообщалось, что для «Черного шелка» создали одну из крупнейших декораций из дисплеев.