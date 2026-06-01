Звезда КВН вспомнила, как ее обвинили в звездной болезни

Актриса Борщева заявила, что в начале карьеры получала обвинения в звездной болезни
Актриса и юмористка Елена Борщева призналась в Telegram-канале, что ее обвиняли в звездной болезни в начале карьеры в КВН.

По словам Борщевой, однажды она не поздоровалась со знакомым и получила обвинения.

«На самом деле же я просто не надела линзы и не увидела человека», — поделилась артистка.

Елена Борщева стала известна после участия в шоу Comedy Woman. Она работала в проекте до 2012 года. Артистка рассказывала, что испытывала на съемках неприятные ощущения.

Борщева также принимала участие в передачах «Такси», «Ешь и худей», «Пусть говорят», «Форт Боярд», «Большая разница», «Хорошие шутки», «Слава Богу, ты пришел!», «Истории в деталях», «Это мой ребенок?!», «Большой вопрос», «Новые звезды в Африке».

Борщева снималась в кино. Она играла в фильмах «Что творят мужчины! 2» и «Самый лучший фильм 3-ДЭ».

В декабре 2025-го Борщева сообщила, что вернулась в КВН. Она приняла участие в заключительной игре Первой лиги в Перми.

Ранее Борщева призналась, что считает высокий рост достоинством.

 
