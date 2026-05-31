Названа причина смерти балетмейстера Мариинского театра Кунаковой

Народная артистка РСФСР, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова умерла из-за онкологического заболевания. Об этом сообщили ТАСС в окружении артистки.

«Причиной смерти стал рак», — сказал собеседник агентства.

Артистки не стало 30 мая в возрасте 74 лет.

Более пяти десятилетий своей жизни Кунакова посвятила служению Мариинскому театру. Она начала выступать на сцене театра в 1974 году. До 1992 года была примой-балериной. Ее лучшие партии в спектаклях «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Дон Кихот» и других навсегда запомнились тем, кто видел балерину на сцене.

В 1997 году, после окончания сценической карьеры, Любовь Алимпиевна стала пелагогом-репетитором в Мариинском театре. За время своей работы она вырастила целую плеяду блистательных артистов. Среди ее воспитанников — Виктория Терешкина, Елена Евсеева, Мария Ильюшкина и другие. Кроме того, она перенесла классические спектакли Мариинского театра на сцены Минска, Афин, Токио и Бразилии. С 1997 по 2002 год преподавала классический танец в Академии русского балета имени Вагановой. Творчеству балерины посвящен телефильм-концерт «Балерина Любовь Кунакова».

В 1983 году Любовь Кунакова стала народной артисткой РСФСР. В 2009 году была удостоена Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2025 году стала кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

