Дисс Noize MC на Гуфа заблокировали в России по требованию РКН

На российских стримингах по требованию РКН заблокировали дисс Noize MC на Гуфа
На российских музыкальных платформах по требованию Роскомнадзора заблокировали дисс Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) на рэпера Гуфа «Спящая красавица», убедился корреспондент «Газеты.Ru».

«Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать», — говорится в сообщении «Яндекс.Музыки».

Конфликт между рэперами начался после того, как Алексей Долматов (Гуф) выпустил трек «Туман». В нем звучат такие строки, как «Я никогда не разлюблю свою столицу, но в школе на ОБЖ нас не учили рыть окопы». В песне Гуф также критикует уехавших из России артистов, и заявляет, что «в его крови Москва».

Noize MC заявил, что Гуф «любит Россию из бассейна на вилле в Таиланде», пока в Краснодарском крае «дожди из битума». 7 мая он выпустил дисс «Спящая красавица». В нем Алексеев раскритиковал Долматова за получение денег от российского государства, употребление наркотиков и аполитичность.

При этом дисс «Спящая красавица» не является экстремистским материалом, убедился корреспондент «Газеты.Ru» на основании реестра Минюста.

После начала спецоперации России на Украине Noize MC уехал из России, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов.

29 октября 2024 года на рэпера составили протокол по делу о дискредитации армии России. 14 ноября суд признал исполнителя и виновным и назначил штраф. В апреле 2025-го Noize MC подал апелляционную жалобу по этому делу.

