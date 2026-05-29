Мадонна рассказала, с кем у нее был лучший секс в жизни

Певица Мадонна ответила на вопрос дизайнера Рауля Лопеса о том, кто подарил ей «лучший» сексуальный опыт. Об этом сообщает Music Times.

Мадонна отметила, что назовет только ушедших, а затем тихо произнесла: «Джон Кеннеди-младший».

Исполнительница и Кеннеди были связаны кратким романом в конце 1980-х. Тогда Кеннеди-младший встречался с актрисой Кристиной Хааг, а Мадонна была замужем за актером Шоном Пенном.

В книге, посвященной жизни Кеннеди-младшего, авторы Розмари Теренцио и Лиз Макнил рассказывали, что мужчина восхищался внешностью Мадонны. Он называл ее обладательницей «одного из самых красивых тел, которые он когда-либо видел».

В конце апреля сообщалось, что Мадонна объявила вознаграждение за свой винтажный костюм, пропавший после ее выступления на фестивале Coachella.

У 67-летней Мадонны пропали фиолетовые корсет, куртка Gucci и сапоги, в которых она выступала вместе с Сабриной Карпентер. По словам звезды, в этих вещах она выступала на своем первом фестивале Coachella в 2006 году.

