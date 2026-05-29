Против солитки Reflex запустили заказную кампанию хейтеров: «Имя заказчика известно»

Конкуренты запустили против солистки группы Reflex Ирины Нельсон заказную кампанию хейтеров. Об этом сообщил Popcake продюсер и супруг исполнительницы Вячеслав Тюрин.
Тюрин подчеркнул, что негативные посты о выступлении Нельсон появились еще до фактического проведения концерта. Он отметил, что певица уже обратилась в правоохранительные органы.
«Заявление в прокуратуру за травлю мы уже подали. Тем более, что человек, который первым начал травлю, в открытую пишет, что это его ниша, ждет заказов», — сказал продюсер.
На вопрос о заказчиках кампании Тюрин ответил сдержанно, однако уточнил, что они известны.
«Этим занимается ФСБ и прокуратура. <...> Имя заказчика я не имею права озвучивать до официального объявления на основе следствия», — пояснил он.
Певица обратилась в полицию после того, как в сети разошлись видео с ее концерта. В комментариях пользователи, среди прочего, обвинили ее в использовании фонограммы.
«Любой артист, который поет вживую в туре, в сложнейших условиях постоянных перелётов и переездов, имеет право где‑то спеть недостаточно хорошо. В этом и есть живой звук», — отметил Тюрин.
