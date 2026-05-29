Андреасян почтил память Анастасии Заворотнюк: «Великая женщина с большим сердцем»

Режиссер Андреасян вспомнил о работе с Заворотнюк в годовщину кончины актрисы

Режиссер Сарик Андреасян поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) воспоминаниями об актрисе Анастасии Заворотнюк в годовщину ее ухода.

Кинематографист отметил, что на протяжении двух лет сознательно избегал комментариев о кончине артистки, считая подобные высказывания неуместными.

«Хотел сказать, что это была великая женщина с большим сердцем и невероятным талантом. Она всегда ко мне хорошо относилась и поддерживала. Вместе мы сделали фильм «Мамы» и «Служебный роман. Наше время», — поделился режиссер.

В завершение Андреасян выразил соболезнования близким Заворотнюк. Свой пост режиссер сопроводил серией фотографий с артисткой.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. У нее была глиобластома головного мозга. Недавно сообщалось, что могилу звезды сериала «Моя прекрасная няня» утопили в цветах в годовщину ее кончины.

На Троекуровское кладбище 29 мая приехали родные актрисы — мама Валентина Борисовна, вдовец-фигурист Петр Чернышев, 7-летняя дочка Мила. У могилы провели панихиду и установили шатер, чтобы гости могли собраться и помянуть артистку пирогом.

