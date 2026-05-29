Пригожин вступился за славянских женщин: «Самые красивые девушки — это наши!»

Продюсер Иосиф Пригожин не согласился с результатами рейтинга стран с самыми красивыми женщинами от World Population Review. Его слова передает Life.ru.

Согласно опубликованным данным, Россия заняла в списке лишь четвертое место.

«Я абсолютно уверен, что Белоруссия, Россия, Украина — мы не можем это все равно отделить — они должны всегда быть в первой тройке по красоте, по внешности», — сказал Пригожин.

Продюсер предположил, что члены жюри, возможно, просто «отвыкли от нашей красоты». Он отметил, что у каждого свои представления о привлекательности, но славянские девушки, по его мнению, занимают «самое высокое место» в этом вопросе.

«Я все равно уверен, и все это знают, что самые красивые девушки — это наши. Наши номер один. Вот для меня наши — номер один», — подчеркнул Пригожин.

В рейтинге от World Population Review первое место заняла Колумбия. В первую тройку также вошли Польша и Греция. Россия расположилась на четвертой строчке, Чехия — на пятой. Самыми непривлекательными сочли женщин из Испании, Албании и Венесуэлы.

