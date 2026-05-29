Ася Борисова ударила Марата Башарова после вспышки ревности

Актер Марат Башаров получил пощечину от своей девушки Аси Борисовой в новом выпуске реалити «Ставка на любовь» на «Пятнице!». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Напряжение между парой возросло во время одного из испытаний. Борисова почувствовала себя плохо и обратилась за поддержкой к ведущему Владу Топалову.

«Влад, можно я попрошу тебя дать мне руку? Сейчас у меня небольшая паничка», — сказала она.

После этого Башаров вышел из себя. Затем он признался: «Я всегда говорил, что не ревнивый, но сегодня приревновал».

Ситуация обострилась после возвращения пары на виллу. Ася не сдержалась и ударила Башарова по щеке.

«Ставка на любовь» — это экстремальное реалити-шоу, где звездные пары испытывают свои отношения на прочность. Они проходят сложные испытания и делают ставки на успех друг друга. Ведущие проекта — Регина Тодоренко и Влад Топалов. Премьера третьего выпуска состоится 29 мая на канале «Пятница!». В прошлом эпизоде Башаров довел возлюбленную до слез. Он приревновал женщину к комику Михаилу Стогниенко.

Ранее сообщалось, что еще одна российская певица увидела НЛО.