Полина Гухман и Павел Деревянко подарили свои голоса животным в роуд-муви о собаках

В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма о путешествии собак «Принц»
В Санкт-Петербурге стартовали съемки роуд-муви о путешествии двух собак из Москвы к столице на Неве. Об этом «Газете.Ru» сообщило агентство «КиноБюро».

Продюсерами картины «Принц» стаоли создатели семейного хита «Мой дикий друг» — Михаил Курбатов и Григорий Подземельный. Режиссером «Принца», как и фильма о лисенке, выступила Анна Курбатова. Автором сценария стал выпускник программы «АВТОР» Олег Курочкин.

По сюжету, две собаки — бигли Принц и Молли — влюбляются друг в друга, однако их разлучают в питомнике, и они попадают к разным хозяевам. Чтобы воссоединиться с Молли, Принц отправляется в путешествие из Москвы в Санкт-Петербург с остановками в Рыбинске и Великом Новгороде.

На своем пути главные герои побывают в самых разных локациях: прокатятся на речном теплоходе, выступят на арене цирка-шапито, заблудятся в глухом лесу, устроят переполох на собачьей выставке и многое другое.

Тем временем хозяева Принца — мальчик Артем и его родители — бросаются на поиски сбежавшего питомца и получают шанс наладить отношения и стать ближе друг к другу.

В озвучке героев-животных принимают участие популярные российские артисты: Принцу голос подарил Владислав Миллер, Жизель — Полина Гухман, Молли озвучила Вероника Журавлева, а в голосах животных, которых главные герои встречают на своем пути, можно узнать Павла Деревянко (Кот), Валентину Мазунину (Крольчиха) и других.

Роль мальчика Артема исполняет Максим Матузный, его родителей сыграют Зоя Бербер и Константин Плотников. Так же в фильме снимаются Анастасия Мельникова, Велимир Русаков и др.

Режиссер фильма Анна Курбатова и оператор Сергей Чистяков специально для «Принца» разработали несколько оригинальных технических решений, которые призваны показать мир и саму историю буквально глазами животных.

Производством фильма занимаются кинокомпании «Смарт Фильм» и «Пропеллер Продакшн», при участии компании «Green FX» и поддержке Фонда кино.

Ранее были опубликованы первые кадры со съемок «Незнайки» с Кологривым.

 
