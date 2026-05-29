Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Полицеймако не сдержал слез, увидев Ефремова на сцене: «Я обожаю Мишу!»

Актер Полицеймако назвал высшим пилотажем игру Ефремова в спектакле Михалкова
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Актер Михаил Полицеймако рассказал, что не смог сдержать слез при виде Михаила Ефремова на сцене. Об этом артист сообщил в беседе с YouTube-каналом Sheinkin40.

Полицеймако, проработавший с Ефремовым 12 лет, признался:

«Я вам честно скажу, я плакал, потому что я обожаю Мишу. Я счастлив, что он в добром здравии, что он на сцене. И как он работает!»

Артист отметил, что Ефремов не потерял мастерства и продолжает «ювелирно» работать на сцене.

«Это высший пилотаж. Я, наверное, сейчас вам не назову артиста его возраста, который так крутит и вертит на сцене», — отметил Полицеймако.

Он также заметил, что Ефремов изменился внешне: подстригся налысо для роли и стал выглядеть более округлым — «не потолстел, а подобрел», отметил Полицеймако.

Сам спектакль Полицеймако назвал крепким. Он признался, что изначально не возлагал на проект больших надежд, но был приятно удивлен.

«Я, честно, от этого проекта ничего не ожидал. Мне главное было увидеть Мишу на сцене. А я увидел очень добротный спектакль», — подытожил артист.

Ранее сообщалось, что вдова Караченцова назвала унизительными чаевые для артистов.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!