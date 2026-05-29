Полицеймако не сдержал слез, увидев Ефремова на сцене: «Я обожаю Мишу!»

Актер Михаил Полицеймако рассказал, что не смог сдержать слез при виде Михаила Ефремова на сцене. Об этом артист сообщил в беседе с YouTube-каналом Sheinkin40.

Полицеймако, проработавший с Ефремовым 12 лет, признался:

«Я вам честно скажу, я плакал, потому что я обожаю Мишу. Я счастлив, что он в добром здравии, что он на сцене. И как он работает!»

Артист отметил, что Ефремов не потерял мастерства и продолжает «ювелирно» работать на сцене.

«Это высший пилотаж. Я, наверное, сейчас вам не назову артиста его возраста, который так крутит и вертит на сцене», — отметил Полицеймако.

Он также заметил, что Ефремов изменился внешне: подстригся налысо для роли и стал выглядеть более округлым — «не потолстел, а подобрел», отметил Полицеймако.

Сам спектакль Полицеймако назвал крепким. Он признался, что изначально не возлагал на проект больших надежд, но был приятно удивлен.

«Я, честно, от этого проекта ничего не ожидал. Мне главное было увидеть Мишу на сцене. А я увидел очень добротный спектакль», — подытожил артист.

Ранее сообщалось, что вдова Караченцова назвала унизительными чаевые для артистов.