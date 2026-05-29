Русская «армия защиты гематогена» ополчилась против MrBeast

Блогер MrBeast попробовал гематоген и разозлил русскоговорящую аудиторию
Самый популярный в мире блогер MrBeast (настоящее имя Джимми Дональдсон) попробовал гематоген и разозлил русскоговорящую аудиторию. Новый ролик появился в соцсетях знаменитости.

Блогер сделал обзор на странный шоколад и оценивал плитки с червями, шоколад с чесноком, с острым перцем и гематоген. Его коллега по кадру заявил, что гематоген на вкус «как собачьи лакомства». Открытием для ведущих стало, что биологически активную добавку делают из коровьей крови.

В комментариях против Дональдсона ополчились представители постсоветского пространства — под постом ему отвечают по-русски.

«Собирается армия для защиты гематогена», «Почему гематоген для них — это самый странный шоколад в мире, если это даже не шоколад?», «Гематоген имба, все зрители СНГ однозначно одобряют», — отреагировали подписчики.

