Названа любимая актриса-блондинка россиян

Названы актрисы-блондинки, наиболее интересующие россиян. Результатами соответствующего исследования онлайн-кинотеатр «КИОН» поделился с «Газетой.Ru» ко Всемирному дню блондинок, который ежегодно отмечается 31 мая.

Исследование охватило интерес аудитории к персональным страницам артисток в период с апреля 2025-го по апрель 2026-го. Любимой актрисой-блондинкой среди российских зрителей оказалась Оксана Акиньшина, сыгравшая главную роль в вышедшем недавно криминальном детективе «Отпечатки».

Ее карточка на платформе стала самой популярной среди актрис со светлым цветом волос и получила 87% переходов уникальных пользователей. Пользователи чаще всего переходили к ее фильмографии после просмотра хитов платформы — «Отпечатки» и «Бар «Один звонок».

На втором месте среди блондинок расположилась Карина Разумовская: доля уникальных пользователей ее карточки составила 86%. Зрители особенно активно интересовались проектами «Хрустальный» и «К себе нежно».

Третье место заняла Анна Михалкова с показателем 83%. Среди самых популярных проектов актрисы в онлайн-кинотеатре — сериалы «Дорогой родственник» и «Убойный отпуск», а 29 мая стартует новый проект с участием актрисы — «Адвокаты».

В пятерку самых востребованных блондинок платформы также вошли Ирина Пегова (78%) — звезда фильмов «Далекие близкие» и «Шальная императрица», а также Вильма Кутавичюте (75%), известная зрителям по сериалам «Хирург» и «Переговорщик». На заключительной шестой строчке — Анастасия Калашникова с показателем 73% из фильма «Праздники».

После просмотра фильма или сериала зрители переходят в профили понравившихся артистов, чтобы изучить фильмографию, найти похожие проекты и продолжить просмотр в онлайн-кинотеатре. Особенно высокий интерес аудитория проявляет к актерам, активно снимающимся в оригинальных сериалах и громких российских премьерах последних лет, уточнили в компании.

