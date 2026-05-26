Россияне назвали самых авторитетных боссов из фильмов

«Москва слезам не верит» возглавил топ самых узнаваемых фильмов о руководителях
Россияне назвали самых авторитетных бизнесменов и руководителей из фильмов и сериалов. Результатами соответствующего опроса поделился с «Газетой.Ru» онлайн-кинотеатр «КИОН».

Среди самых узнаваемых фильмов и сериалов о предпринимателях и боссах лидируют советские кинокартины. Первое место занял фильм «Москва слезам не верит» — его назвали 69% опрошенных. На втором месте — «Служебный роман» с результатом 67%. Замыкают тройку «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит» — по 50%.

Самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне считают Джордана Белфорта из фильма «Волк с Уолл-стрит» (30%), Тони Старка из «Железного человека» (28%) и Сильвестра Сергеева из сериала «Универ» (20%).

При этом если среди мужчин наиболее харизматичным героем оказался Белфорт, то среди женщин — Людмила Прокофьевна Калугина из «Служебного романа». Кроме того, респонденты старше 45 лет выделяют Катерину Тихомирову из фильма «Москва слезам не верит», а молодежь до 35 лет — Тони Старка. Последние три героя вызывают также наибольшее доверие у большинства участников опроса.

Исследование также показало, какие качества россияне считают наиболее важными для предпринимателя. На первом месте оказалось стратегическое мышление — его выбрали 41% респондентов. Далее следуют умение договариваться (40%), готовность брать ответственность (37%) и трудолюбие (36%).
Возрастные группы по-разному воспринимают образ успешного предпринимателя. Респонденты в возрасте от 18 до 34 лет чаще выделяют лидерство, готовность рисковать и упорство. Участники опроса старше 35 лет делают акцент на честности и трудолюбии.

Наиболее привлекательным для россиян остается сюжет о человеке, который всего добился самостоятельно. 58% респондентов отметили, что им близок образ предпринимателя, добившегося успеха с нуля, а 46% назвали такой сюжет самым интересным в кино и сериалах. Большинство участников исследования также считают, что фильмы и сериалы в целом показывают предпринимательство с позитивной стороны — такой вариант ответа выбрали 56% респондентов.

Исследование проведено в преддверии Дня предпринимателя, который отмечается в России 26 мая. Опрос провели аналитики холдинга ON Медиа в мае 2026 года, изучив мнение респондентов в возрасте от 16 до 55 лет.

