Геостратег обвинил Лавкрафта в разрушении психики подростков

Геостратег Школьников: сюжеты, где нет «светлых» сил негативно влияют на развитие детей
Геостратег, политолог Андрей Школьников обвинил чтение произведений в жанре дарк-фэнтези, в частности, авторства Говарда Лавкрафта, в разрушении психики подростков. Эксперта цитирует Radio Sputnik.

Аналогичным образом, по его мнению, действуют на детей жанровые компьютерные игры.

«Лавкрафт, Вархаммер 40к — это, условно говоря, миры, где нет света, где есть тьма просто вот непроглядная... Вот это недопустимо для их психологии», — подчеркнул Школьников.

Он уверен, что сюжеты, где нет «светлых» сил, а только «оттенки серого», негативно влияют на развитие детей.

Говард Филлипс Лавкрафт (1890–1937) — американский писатель и журналист. Заложил основы жанра космического ужаса. Автор книг «Зов Ктулху», «Хребты безумия», «Ужас Данвича» и «Дагон».

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

