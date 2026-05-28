Геостратег обвинил Лавкрафта в разрушении психики подростков

Геостратег Школьников: сюжеты, где нет «светлых» сил негативно влияют на развитие детей

Геостратег, политолог Андрей Школьников обвинил чтение произведений в жанре дарк-фэнтези, в частности, авторства Говарда Лавкрафта, в разрушении психики подростков. Эксперта цитирует Radio Sputnik.

Аналогичным образом, по его мнению, действуют на детей жанровые компьютерные игры.

«Лавкрафт, Вархаммер 40к — это, условно говоря, миры, где нет света, где есть тьма просто вот непроглядная... Вот это недопустимо для их психологии», — подчеркнул Школьников.

Он уверен, что сюжеты, где нет «светлых» сил, а только «оттенки серого», негативно влияют на развитие детей.

Говард Филлипс Лавкрафт (1890–1937) — американский писатель и журналист. Заложил основы жанра космического ужаса. Автор книг «Зов Ктулху», «Хребты безумия», «Ужас Данвича» и «Дагон».

