Эксперты из Аргентины, Австралии и Намибии впервые приедут на джазовый форум Бутмана

В Москве пройдет VIII Международный форум-фест Jazz Across Borders (JAB)
Пресс-служба Московского джазового фестиваля 

В Москве в Цифровом деловом пространстве (ул. Покровка, 47) 12 и 13 июня 2026 пройдет VIII Международный форум-фест Jazz Across Borders (JAB) для профессионалов джазовой индустрии. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы форум-феста.

Основанный в 2017 году народным артистом России Игорем Бутманом, форум-фест JAB сегодня — одна из немногих в мире и единственная в России профессиональная B2B-площадка, стирающая границы между искусством и бизнесом, рассказывают организаторы.

«Даже я каждый раз открываю для себя что-то новое на секциях JAB», — делится Бутман.

В 2026 году JAB пройдет в рамках V Международного Московского джазового фестиваля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Площадка соберет более 1500 экспертов из России, Белоруссии, Китая, Аргентины, Австралии, Таиланда, ЮАР, Намибии, Турции, США, Беларуси, Южной Осетии и других стран. В программе — 7 стратегических треков: конференция, шоукейсы, мастер-классы, публичные прослушивания новых релизов, деловые встречи, а также два масштабных образовательных блока: Всероссийский Форум джазовых педагогов и Школа джазовых продюсеров — совместный интенсив Фонда Игоря Бутмана и Академии «Меганом».

Ключевые темы дискуссий этого года — бизнес и креативная экономика, монетизация творчества, устойчивость джазовых клубов и концертного бизнеса, стратегии цифрового продвижения от клика до sold out, коллаборации брендов с культурными проектами, использование искусственного интеллекта в музыке, психологическое здоровье артистов и связь джаза с событийным туризмом.

Среди спикеров — топ-менеджеры крупнейших джазовых фестивалей мира: Clarence Ford (исполнительный продюсер фестиваля в пустыне Намиб, Намибия), Natacha Cruz (Президент Фонда аргентинского джазового движения, Аргентина), Dan Barnett (музыкант, продюсер Sydney Festival и других, Австралия), Sasiwat Wongsinsawat (Посол Королевства Таиланд в России, Таиланд), Georgia Jones и Carolyn Savage (содиректоры Кейптаунского международного джазового фестиваля, ЮАР), Ren Yuqing (основатель первого в Китае джазового бренда JZ Music), инвестор Desmond Frankfort (совладелец газеты Namib Times и соучредитель фестиваля в пустыне Намиб), Зелимхан Зармаев (продюсер, эксперт по событийному туризму, представитель Akra Jazz Festival, Турция), Дмитрий Шеремет (дирижер и художественный руководитель Государственного джаз-бэнда «Liberty», Приднестровье), Олег Фомин (Head of BTL Альфа Банк Беларусь, руководитель джазового фестиваля ALFA JAZZ), Мурат Плиев (джазовый аккордеонист, композитор, представитель этно-джаза, Южная Осетия), а также представители российских филармоний, продюсерских центров, джазовых клубов и стриминговых сервисов. В этом году в работе форума также участвуют руководители ведущих джазовых оркестров страны, региональные продюсеры, музыкальные журналисты и эксперты в области маркетинга.

Во второй раз в рамках JAB пройдет Форум джазовых педагогов — единственная в России научно-практическая конференция по джазовому образованию. Педагоги и методисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Ярославля и других городов обсудят вопросы высшей и средней школы, частного преподавания, работу с оркестрами, вокальную стилистику и секреты подготовки учеников к конкурсам. В числе менторов на этот раз оказались Лариса Долина, Даниил Крамер, Павел Овчинников, Аркадий Баклагин, Марина Виноградова (выпускница Berklee College of Music), Людмила Сваровская (номинант «Грэмми») и многие другие.

Ранее сообщалось, что в День России на исторических и промышленных площадках страны зазвучит академическая музыка.

 
