В новых книгах о Джеймсе Бонде запретили автомобили Aston Martin

Писатель Васим Хан: наследники Флеминга запретили упоминать Aston Martin в «бондиане»
В новых книгах о супершпионе Джеймсе Бонде не будет одного из символов «бондианы» — автомобиля Aston Martin. Об этом пишет Times со ссылкой на британского писателя Васима Хана, автора новых официальных книг по вселенной персонажа.

Наследники английского писателя Яна Флеминга, автора оригинальных романов о Джеймсе Бонде, запретили упоминать автомобиль. По словам Хана, это нужно, чтобы избежать сложностей в переговорах с компанией Amazon, владельцем франшизы на съемки фильмов о супершпионе.

Хан уточнил, что фонд Ian Fleming Publications попросил его использовать другой автомобиль, чтобы «не наступать на чувства» кинематографистов во время согласований.

Изначально его персонаж в первой части трилогии «Квант угрозы! ездил на Aston Martin, теперь писатель «пересадил» героя на автомобиль Caterham.

С аналогичной просьбой обратились и к шотландской писательнице Ким Шервуд — первой женщине-автору произведений «бондианы». Шервуд заменила Aston Martin французский спортивный автомобиль Alpine (A110S).

Джеймс Бонд в исполнении разных актеров управлял Aston Martin в фильмах «Голдфингер» (1964), «Искры из глаз» (1987) и «Казино Рояль» (2006). В книгах агент 007 ездит на Bentley.

