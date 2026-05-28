Долина о перенесенной операции: «Это профессиональное»

Певица Долина подтвердила, что перенесла операцию из-за проблем с позвоночником
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила, что перенесла хирургическое вмешательство из-за проблем с позвоночником. Ее слова передает Woman.ru.

Сейчас, отметила певица, она временно сократила концертную деятельность, чтобы сосредоточиться на восстановлении.

«Я выдыхаю... Это все позвоночник. На мне все быстро заживает... Это бывает у каждого человека. Это профессиональное. У меня есть очень серьезная нагрузка», --сказала исполнительница.

Долина пояснила, что основная причина проблем — напряженный график работы. Помимо концертов, певица играет главную роль в постановке Театра на Таганке. Частые репетиции и выступления требуют много перемещений, что сильно нагружает позвоночник.

Долина отметила, что об операции не говорила даже друзьям. В больнице рядом с ней была дочь.

В августе 2024 года Долина попала в скандал после того, как продала квартиру в Хамовниках, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам. Всего в состав преступной группировки, которые обманули артистку и других россиян от лица сотрудников полиции и банков, входили четыре человека. Их приговорили к тюремным заключениям, а также обязали выплатить Долиной 62 млн рублей.

