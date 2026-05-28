Клим Шипенко хочет привлечь Джеки Чана к новому фильму с Биковичем

Режиссер Клим Шипенко заявил, что Джеки Чан может сняться в его новом фильме

Режиссер Клим Шипенко не исключил, что в его документальном фильме о Савве Рагузинском — основателе города Кяхта — снимется Джеки Чан. Его слова передает ТАСС.

Шипенко сообщил, что переговоры с Чаном продолжаются, однако пока они проходят в спокойном режиме.

«Сейчас мы ищем полное финансирование в том числе, и от этого тоже многое будет зависеть», — пояснил режиссер.

При этом Шипенко уверен, что участие Джеки Чана в российском проекте возможно, несмотря на текущие события.

Новый фильм Шипенко повествует о Савве Рагузинском, выходце из сербского рода Владиславовичей, который служил дипломатом в России и руководил посольством в Китае. Он заключил Кяхтинский договор и основал город Кяхту, который долгое время был центром Великого чайного пути. Эту картину режиссер создает вместе с сербским актером Милошем Биковичем.

Клим Шипенко наиболее известен по фильмам «Вызов» и «Холоп». Он также снял скандальную картину «Текст» с Кристиной Асмус и Андреем Петровым в главных ролях, а также такие проекты, как «Тест на беременность», «Война семей», «Как поднять миллион. Исповедь Z@drota».

Ранее сообщалось, что мистический экшен «Тайный город» с Юрием Колокольниковым выйдет осенью 2026.