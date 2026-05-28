Москву, которую не знают, покажут в сериале «Тайный город» с Колокольниковым

Премьера мистического экшена «Тайный город» — истории о тайной Москве, живущей по своим законам, — состоится осенью 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Главный герой — Артем (актер Олег Савостюк) — становится свидетелем загадочного события, которое открывает перед ним тайную Москву, спрятанную от большинства жителей города. В этом тайном мире действуют свои особые правила. Расследование инцидента в центре столицы поручают группе полицейских под руководством строгого майора Андрея Корнилова, которого исполняет Алексей Гуськов.

Позднее зрители познакомятся с влиятельными лидерами трех разных кланов: Сантьягой (Юрий Колокольников), Всеславом (Юлия Пересильд) и Францем де Гиром (Андрей Мерзликин), а также с таинственным Любомиром, которого играет Лео Канделаки.

Сериал станет экранизацией цикла произведений писателя-фантаста Вадима Панова, а режиссерский пост заняли Андрей Туманов и Николай Рыбников.

Помимо перечисленных звезд, в проекте задействованы Диана Пожарская, Милош Бикович, Мария Андреева, Денис Шведов, Иван Добронравов и другие актеры.

Съемки проходили в 2025 году как в знаковых местах города — парке «Зарядье», на Северном речном вокзале, в деловом центре Москва-Сити, так и на специально построенных декорациях на кинозаводе «Москино».

Сериал выйдет на Кинопоиске и в эфире телеканала ТНТ. Всего будет восемь серий.

