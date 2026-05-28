Представитель Дубцовой подогрел слухи о ее расставании с бизнесменом Петренко

Певица Ирина Дубцова не будет давать комментарии по поводу слухов о расставании с женихом Иваном Петренко. Об этом «Газете.Ru» сообщил ее PR-директор Роман Петрухин.

По словам представителя артистки, ни она, ни ее команда не высказываются на тему ее возможного разрыва с бизнесменом.

«Не даем комментарии на данную тему», — объяснил Петрухин.

Новость о расставании Дубцовой и Петренко опубликовал StarHit. Анонимный источник издания рассказал, что инициатором разрыва стала выпускница «Фабрики звезд». По словам информатора, бизнесмен уже съехал от бывшей возлюбленной.

«Иван просто утомил певицу своим характером», – заявил источник.

Никаких официальных подтверждений расставания еще не поступало. «Газета.Ru» обратилась за комментарием к Петренко, однако бизнесмен пока не выходит на связь.

О романе Дубцовой и Петренко стало известно в прошлом году. Пара не скрывала отношения и активно выходила в свет. Также они были знакомы с детьми друг друга и интриговали поклонников намеками на скорую свадьбу.

