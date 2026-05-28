Писательницу, обвинившую Трампа в изнасиловании, будут судить

Минюст США подозревает журналистку Кэрролл в даче ложных показаний против Трампа
Министерство юстиции США начало уголовное расследование против писательницы Джин Кэрролл, обвинившей на тот момент бывшего президента Дональда Трампа в сексуальном насилии. Об этом сообщает Independent.

По данным источников, следователи проверят, давала ли Кэрролл ложные показания в гражданских исках против Трампа.

Федеральные прокуроры изучают видеозапись допроса 2022 года, на которой Кэрролл заявила, что не получала внешнего финансирования для своих судебных дел. Однако позже выяснилось, что часть расходов покрыл миллиардер Рид Хоффман. Это стало основанием для уголовного дела.

В 2019 году Джин Кэрролл, писательница и журналистка американского журнала Elle, обвинила Трампа в изнасиловании. По ее словам, это произошло в примерочной одного из универмагов Нью-Йорка. Трамп якобы искал подарок для девушки и заманил Кэрролл в примерочную, где совершил насильственные действия, удерживая ее. Кэрролл смогла оттолкнуть Трампа и сбежать.

Суд присудил Кэрролл $5 млн после признания Трампа виновным в изнасиловании. Позже ей выплатили еще $83,3 млн за клеветнические заявления Трампа. Поводом для этого стали слова политика в эфире CNN, где он называл Кэрролл сумасшедшей и ее утверждения — «фальшивкой и выдумкой», а поданный против него иск — «подстроенным».

