Девушка не выжила после удара ногой на рок-концерте

В Миссури не стало 28-летней Даниэль Ускивич, которая получила тяжелую травму головы на рок-фестивале Pointfest в Мэриленд-Хайтс во время выступления группы Sleep Theory. Об этом сообщает New York Post.

Во время концерта один из зрителей случайно ударил Даниэль по голове. Спустя десять дней ее состояние резко ухудшилось.

«С абсолютно разбитыми сердцами сообщаем, что нашей прекрасной Даниэль не стало 26 мая в 13:54», — написали двоюродные братья и сестры Ускивич.

Даниэль работала секретарем в средней школе Сент-Чарльз. Поначалу она не придала значения травме, но через три дня ее госпитализировали с сильной головной болью.

Врачи обнаружили у нее кровоизлияние в мозг, вероятно, вызванное ударом. За время пребывания в больнице Даниэль перенесла два инсульта и экстренную операцию: из ее тела удалили три литра крови и несколько тромбов. Также у нее выявили неуточненное заболевание, которое могло остаться незамеченным без кровоизлияния.

22 мая врачи ввели Даниэль в медикаментозную кому, чтобы уменьшить отек мозга. Перед кончиной она пожертвовала свои органы.

В августе 2025 года Даниэль объявила о помолвке со своим женихом Джейсоном. Пара планировала свадьбу в апреле.

