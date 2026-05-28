Звезда «Цоя» раскрыла топ-5 любимых аудиоспектаклей детства

Артистка Марьяна Спивак назвала настоящим актерским счастьем озвучивание сказок
Актриса Марьяна Спивак рассказала «Газете.Ru», что детские сказки занимают особое место в ее сердце — особенно в формате аудиоспектаклей.

«Детские сказки — самое прекрасное и интересное, что может быть в озвучании. В детстве я сама очень любила слушать пластинки с аудиоспектаклями. «Питер Пэн и Венди», «Остров сокровищ», «Пеппи Длинныйчулок», «Голубой щенок», «Снежная королева» — все эти сказки помню почти наизусть. И аудиосказки озвучиваю с удовольствием», — сказала она.

Спивак также отметила, что озвучивание сказок — «настоящее актерское счастье», а чтение сыну Грише перед сном стало семейной традицией.

«А если меня нет рядом и я где-то в отъезде, в рабочей экспедиции, я бы хотела, чтобы у него была возможность слушать интересные истории, прочитанные моим голосом», — отметила артистка.

В преддверии Международного дня защиты детей книжный сервис «КИОН Строки» и музыкальный лейбл ON.Лейбл запускают проект «Сказки на ночь». Это серия аудио- и электронных сказок для малышей 3–5 лет. Проект будет выходить с мая по август 2026 года.

Автором сказок выступила Юлия Симбирская — детский писатель и поэт, автор более 20 поэтических сборников и книг. Их озвучила актриса Марьяна Спивак.

Ранее актер Александр Олешко заявил, что в России не хватает песен для души и сердца.

 
