Александр Олешко о современной музыке: «Нужны песни, а не просто набор звуков»

Актер Александр Олешко заявил, что в России не хватает песен для души и сердца

Актер Александр Олешко признался «Газете.Ru», что сейчас в России нужны песни, которые будут «ласкать сердце и душу». Звезда «Папиных дочек» считает, что таких треков у современных исполнителей мало.

На Гранд-финале VII международного детского вокального конкурса «Лучший голос земли» Олешко отметил, что следит за молодыми исполнителями. По его словам, многие сейчас гонятся за трендами, поэтому песен с глубоким смыслом не хватает.

«Нужны песни, а не просто набор звуков. Нужны песни, которые ласкали бы наше сердце и душу, а таких, к сожалению, мало. Есть интересные модные ритмы, но, чтобы песня помогала жить, в ней должно быть волшебство, луч любви. Она должна быть создана не по принципу бизнес-расклада, залетит или нет, а должна быть высказыванием души и сердца», – поделился артист.

По словам Олешко, некоторые современные композиции ему нравятся. Например, он выделил песню «Шадэ» By Индии, Xcho и MOTа.

«Я и современных слушаю артистов. Сейчас все начали петь «Шадэ», и я танцую. Я слежу за этим. Что-то есть интересное в новом времени. Опять же, главное, чтобы это приумножалось и не было вспышкой на один день, а для этого нужно трудиться и искать — это большой труд. Забраться на вершину можно, а вот остаться — это уже исключительная жизнь», – рассказал актер.

Гранд-финал конкурса «Лучший голос земли» прошел 26 мая в Государственном Кремлевском Дворце при поддержке «Российского фонда мира». На сцене выступили юные вокалисты, а также звезды отечественного шоу-бизнеса Лев Лещенко, Денис Клявер, Люся Чеботина и многие другие.

Ранее Александр Олешко признался, что был в подтанцовке у Татьяны Булановой.