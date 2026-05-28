Пианист из Китая рассказал, что его восхищает в Москве

Пианист из Китая Ни Ченьчже в беседе с vm.ru поделился впечатлениями от Москвы.

Ни Ченьчже проживает в столице России более восьми лет. Он обучается музыке у профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Юрия Богданова. Пианист признался, что у него необычный взгляд на Москву. Ему нравится атмосфера этого города.

«Кроме того, я увлекаюсь темой транспорта, и, честно говоря, московское метро меня по-настоящему восхищает. Нигде в мире я не видел ничего подобного. Вообще Москва, на мой взгляд, — это не только культурный, но еще и очень технологичный современный город», — поделился артист.

Ни Ченьчже считает встречу с Богдановым судьбоносным. Еще во время жизни в Китае он проходил мастер-классы у российского педагога в городе Фучжоу. Богданову понравилась его игра. Он пригласил молодого пианиста обучаться в России.

«Я считаю, что это невероятный педагог с замечательным подходом к своим ученикам. Судьба решила так, что мои таланты раскрываются именно в России», — поделился пианист.

