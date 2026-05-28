Звезда «Холопа» вспомнила, как ее преследовала сталкерша

Актриса Ольга Дибцева рассказала в интервью «Леди Mail», что была жертвой сталкерши.

По словам артистки, девушка преследовала ее на протяжении десяти лет. Незнакомка ненавидела актрису, писала ей гадости и пыталась уговорить друзей звезды поверить в то, что она ужасная.

«Нанимала фотографа, чтобы он снимал, как я с коляской с ребенком гуляю, и присылала мне эти фотографии, угрожала, что она совсем рядом и скоро расправится со мной. Это было жутко», — вспомнила знаменитость.

Дибцева обратилась в полицию из-за сталкерши. Там она выяснила, что ее преследует женщина лет 60, которая живет далеко от Москвы. Эта информация немного успокоила артистку.

«А два года назад она совсем пропала, перестала меня доставать — надеюсь, вылечилась», — поделилась актриса.

Дибцева известна по роли Аглаи Дмитриевны в фильме «Холоп». В ее фильмографии более 80 проектов. Она снималась в таких картинах, как «Привет, Киндер!», «Универ», «Третье сентября», «Елки-10», «Деффчонки», «Последний министр», «Бой с тенью 3D: Последний раунд».

