Мизулина взыскала с Лебедева 300 тыс. рублей и отправила их бойцам СВО

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, как распорядилась деньгами, которые взыскала с блогера и дизайнера Артемия Лебедева через суд.

Мизулина выиграла иск о защите чести и достоинства против Лебедева. Она взыскала 300 тысяч рублей с дизайнера и отправила их на нужды СВО. Глава ЛБИ намекнула, что планирует также поступить с деньгами, которые будут взысканы с журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО — все средства я направила в Общероссийский народный фронт. Ждем также взыскания средств с иноагента Дудя», — заявила Мизулина.

14 октября Московский городской суд признал законным решение по иску Мизулиной к Дудю и дизайнеру Артемию Лебедеву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Судебная коллегия постановила оставить без изменений решение Лефортовского суда и отклонила апелляционные жалобы защиты ответчиков.

15 мая на Дудя было заведено исполнительное производство о взыскании 200 тыс. рублей по исполнительному листу, который Лефортовский районный суд Москвы выдал 29 апреля по иску Мизулиной о защите чести и достоинства.

