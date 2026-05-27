Ида Галич о тяжелом самочувствии: «Чуть-чуть передознулась»

Блогерша и телеведущая Ида Галич призналась в Telegram-канале, что на протяжении всего сегодняшнего дня страдает от сильной мигрени.

Галич отметила, что использовала новый спрей от головной боли, но попытка облегчить свое состояние обернулось для блогерши очередной неприятностью.

«Не разобралась в дозировке и чуть-чуть передознулась», — сказала она.

По словам Галич, у нее настолько тяжелое самочувствие, что она «еле смогла собраться на работу».

В январе 2025-го стало известно, что Ида Галич выходит замуж во второй раз. Блогерша сообщила эту новость в выпуске программы «Новогодний Мечталлион» на Первом канале. Позже знаменитость показала, как ее мать Зарина Галич отреагировала на новость о помолвке.

В июле прошлого года Ида Галич родила дочь Лию от Олега Ледвича. Телеведущая подчеркивала, что они мечтали о ребенке и планировали его. У нее также есть сын Леон от Алана Басиева, с которым она рассталась в 2020 году.

