Раскрыт ожидаемый доход Волочковой с летнего VIP-концерта

«Звездач»: Волочкова заработает более полумиллиона на летнем VIP-концерте
Алексей Майшев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова проведет сольный VIP-концерт для взрослой аудитории в одном из центральных ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Стоимость билетов варьируется: от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей. СМИ подсчитали, что общий доход от мероприятия составит более 549 тыс. рублей.

Недавно Волочкова поделилась впечатлениями от первого выступления после операции. Балерина станцевала танго с партнером 20 мая. Она назвала выход на сцену победой над собой и отметила, что испытывала страх во время выступления.

Сейчас артистка продолжит гастролировать. Ее график расписан до 1 августа. Она планирует давать по 4-5 концертов в месяц.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время танцовщица передвигалась на костылях. Балерина отмечала, что до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе.

«Но сейчас я чувствую, что эта амплитуда уже возвращается и увеличивается. С каждым днем ножка поднимается все выше и выше», — рассказывала Волочкова.

