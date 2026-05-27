«Подарим конвертик»: Рыбин и Сенчукова называют невесту сына дочкой и готовятся к их свадьбе летом

Певцы Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали «Газете.Ru», что уже выбрали подарок на свадьбу сына Василия. Оказалось, что торжество состоится уже этим летом.

За кулисами Гранд-финала VII международного детского вокального конкурса «Лучший голос земли» артисты признались, что не вмешиваются в подготовку к свадьбе. Даже с подарком они решили особо не заморачиваться и преподнести молодоженам «конвертик». Также супруги поделились, что планируют спеть на празднике.

«Свадьба этим летом. Дату не можем сказать, пусть они сами. Они сами всех приглашают, придумывают. Мы отдыхаем, будем гостями, которые будут петь на свадьбе. Небольшая свадьба будет, может, человек шестьдесят. Подарим конвертик. Копим с зимы. Мы еще хитрые, те деньги, которые хотим им подарить, деньги наших друзей, мы положили на пару месяцев на вклад. Сейчас там придут процентики, и еще побольше получится», — рассказали Рыбин и Сенчукова.

Избранницу сына супруги полностью одобряют. Они отметили в разговоре с журналистами, что давно приняли ее в семью.

«Она уже наша дочка. Надеемся, что все будет хорошо», — признался Виктор Рыбин.

Для сына артистов это уже не первый брак. В 2022 году он женился на Дарье Алябьевой, отношения с которой длились с 14 лет. Однако после свадьбы они прожили вместе всего девять месяцев. Рыбин рассказывал, что Василий с бывшей супругой отдалились еще до бракосочетания.

Ранее Наталья Сенчукова стала крестной матерью для внучки своего мужа Рыбина.