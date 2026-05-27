«Я читаю рэп уже лет 50»: Лев Лещенко рассказал о здоровье и дуэте с Loc-Dog

Певец Лев Лещенко признался, что прекрасно себя чувствует и 50 лет читает рэп

Певец Лев Лещенко рассказал «Газете.Ru», что сейчас у него нет никаких проблем со здоровьем. Артист поговорил с журналистами в Государственном Кремлевском Дворце на Гранд-финале VII международного детского вокального конкурса «Лучший голос земли».

На сцене Лещенко выступал вместе с рэпером Loc-Dog. Исполнитель признался, что именно его молодой коллега стал инициатором этого дуэта.

«Я прекрасно себя чувствую, особенно когда выступаю в Кремле перед молодыми людьми, тем более с нашим суперпопулярным рэпером, моим другом Сашей Loc-Dog. Конечно, научился читать рэп. Я читаю рэп уже лет 50, с тех пор, как выучил стихи Маяковского. Он же писал рэп», – поделился Лещенко.

Также певец заинтриговал намеком на еще одну необычную коллаборацию. Он рассказал о новом сотрудничестве, о котором журналисты «еще не знают».

Конкурс «Лучший голос земли» прошел при поддержке «Российского фонда мира». На одной сцене вместе с юными конкурсантами выступили Лев Лещенко, Александр Иванов, Денис Клявер, Михаил Шуфутинский и другие звезды.

