Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

«Я читаю рэп уже лет 50»: Лев Лещенко рассказал о здоровье и дуэте с Loc-Dog

Певец Лев Лещенко признался, что прекрасно себя чувствует и 50 лет читает рэп
«Газета.Ru»

Певец Лев Лещенко рассказал «Газете.Ru», что сейчас у него нет никаких проблем со здоровьем. Артист поговорил с журналистами в Государственном Кремлевском Дворце на Гранд-финале VII международного детского вокального конкурса «Лучший голос земли».

На сцене Лещенко выступал вместе с рэпером Loc-Dog. Исполнитель признался, что именно его молодой коллега стал инициатором этого дуэта.

«Я прекрасно себя чувствую, особенно когда выступаю в Кремле перед молодыми людьми, тем более с нашим суперпопулярным рэпером, моим другом Сашей Loc-Dog. Конечно, научился читать рэп. Я читаю рэп уже лет 50, с тех пор, как выучил стихи Маяковского. Он же писал рэп», – поделился Лещенко.

Также певец заинтриговал намеком на еще одну необычную коллаборацию. Он рассказал о новом сотрудничестве, о котором журналисты «еще не знают».

Конкурс «Лучший голос земли» прошел при поддержке «Российского фонда мира». На одной сцене вместе с юными конкурсантами выступили Лев Лещенко, Александр Иванов, Денис Клявер, Михаил Шуфутинский и другие звезды.

Ранее Лев Лещенко призвал избегать лозунговости в патриотических песнях.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!