Автор хита «Ride it» приедет в Россию

Британский певец Jay Sean проведет концерты в Москве
Британский певец Jay Sean проведет два концерта в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе SAY AGENCY.

Выступления пройдут 17 и 18 декабря в КЗ «Москва». Певец наиболее известен молодому российскому зрителю по песне «Ride it», которая звучит в меме с историком Евгением Понасенковым (признан в РФ иностранным агентом). Более старшему поколению он мог запомниться по трекам «Down» и «Tonight».

«Jay Sean заставит плакать и радоваться, потом снова плакать и снова радоваться. Он — перспективный медик, который бросил учебу в престижной школе ради музыки. И выстрелил — его хиты знают, любят и подпевают (даже текст учить не надо) по всему миру», — заявили в пресс-службе агентства.

Jay Sean — первый британский артист южноазиатского происхождения, возглавивший Billboard Hot 100 с синглом «Down». Тогда артист вошел в топ-35 лучших исполнителей по всему миру, а его хит стал рекордным по продажам. Трек «Ride it» неоднократно становился лидером как мировых, так и всех российских чартов.

Jay Sean сотрудничал с такими известными артистами, как Ники Минаж, Лил Уэйн и Pitbull. Он также написал синглы «Do You Remember», «Eyes On You», «Maybe», «I'm All Yours».

Ранее в Саратовской области отменили фестиваль авторской песни.

 
