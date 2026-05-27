В Саратовской области отменили фестиваль авторской песни

В Саратовской области отменили проведение Грушинского фестиваля-2026. Об этом сообщают представители мероприятия на официальном сайте.

Фестиваль авторской песни отменили из соображений безопасности. Как отметили организаторы, мероприятие вернется, как только это станет возможным.

«К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах», — отметили представители мероприятия.

Команда фестиваля уверила, что продолжит свою деятельность. По их словам, в феврале в Самаре пройдет традиционный Зимний Грушинский, осенью в Самаре состоится второй конкурсный фестиваль «Гитарная пристань».

«Наши друзья — Грушинские площадки — Квартира, Междуречье, Детская поющая республика, У Грушинского костра, Чайхана, Время колокольчиков, Победа, Многоголосье, Пилигримы, Кольский бугорок проводят концерты и слеты в своих городах прописки и делают всё, чтобы наш фестивальный огонь продолжал гореть и согревать наши души до всеобщей встречи на Грушинском фестивале на поляне», — рассказали организаторы.

Ранее в Германии отменили концерт певицы Славы.

 
