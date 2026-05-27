Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Суд вернул иск актеру Василию Ливанову

Суд Москвы вернул актеру Ливанову и поэту Энтину иск против «Цирка чудес»
Максим Блинов/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы вернул актеру Василию Ливанову, поэту Юрию Энтину и продюсеру Малику Аминову иск против ООО «Цирк чудес продакшн». Об этом сообщает РИА Новости.

Ливанов, Энтин и Аминов требовали взыскать с «Цирка чудес» более 11 миллионов рублей в качестве компенсации. Подробности не уточнялись.

Заявление не было принято к производству из-за того, что истцы не приложили к документу доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, а также информацию о наличии юридического образования у лица, подписавшего иск.

Гендиректором ООО «Цирк чудес продакшн» является Татьяна Шульгина. Отмечается, что под брендом «Цирк чудес» проходят цирковые представления на нескольких площадках в Москве и на одной площадке в Петербурге.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Поэт Юрий Энтин является лауреатом Премии Президента Российской Федерации. Он писал песни для мультфильмов и кино. Он сочинил такие произведения, как «А мне летать охота!», «Антошка» и «Пой частушки, Бабка Ежка».

Ранее сообщалось, что 90-летний Ливанов начал терять память.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!