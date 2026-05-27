Суд вернул иск актеру Василию Ливанову

Арбитражный суд Москвы вернул актеру Василию Ливанову, поэту Юрию Энтину и продюсеру Малику Аминову иск против ООО «Цирк чудес продакшн». Об этом сообщает РИА Новости.

Ливанов, Энтин и Аминов требовали взыскать с «Цирка чудес» более 11 миллионов рублей в качестве компенсации. Подробности не уточнялись.

Заявление не было принято к производству из-за того, что истцы не приложили к документу доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, а также информацию о наличии юридического образования у лица, подписавшего иск.

Гендиректором ООО «Цирк чудес продакшн» является Татьяна Шульгина. Отмечается, что под брендом «Цирк чудес» проходят цирковые представления на нескольких площадках в Москве и на одной площадке в Петербурге.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Поэт Юрий Энтин является лауреатом Премии Президента Российской Федерации. Он писал песни для мультфильмов и кино. Он сочинил такие произведения, как «А мне летать охота!», «Антошка» и «Пой частушки, Бабка Ежка».

Ранее сообщалось, что 90-летний Ливанов начал терять память.