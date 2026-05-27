Артем Чекалин не стал жаловаться на условия содержания в СИЗО

Блогер Артем Чекалин отказался от нареканий по условиям содержания в СИЗО

Адвокат бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина Константин Третьяков сообщил «Пятому каналу», что у блогера нет жалоб на условия содержания в СИЗО.

«Нареканий по условиям содержания нет», — заявил адвокат.

Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов.

В 2024 году Лерчек (Валерия Чекалина), Артема Чекалина, а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

16 марта 2026 года с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. В данный момент блогерша проходит лечение от рака желудка четвертой стадии.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии по делу о выводе крупной суммы денег в ОАЭ. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций.

Суд проигнорировал просьбы защиты об условном сроке в связи с тем, что сейчас у него на воспитании находятся трое несовершеннолетних детей, чья мать тяжело больна.

Ранее сообщалось, что Лерчек распродает люксовые вещи, часть которых может быть поддельной.