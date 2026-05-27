Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Артем Чекалин не стал жаловаться на условия содержания в СИЗО

Блогер Артем Чекалин отказался от нареканий по условиям содержания в СИЗО
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Адвокат бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина Константин Третьяков сообщил «Пятому каналу», что у блогера нет жалоб на условия содержания в СИЗО.

«Нареканий по условиям содержания нет», — заявил адвокат.

Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов.

В 2024 году Лерчек (Валерия Чекалина), Артема Чекалина, а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

16 марта 2026 года с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. В данный момент блогерша проходит лечение от рака желудка четвертой стадии.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии по делу о выводе крупной суммы денег в ОАЭ. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций.

Суд проигнорировал просьбы защиты об условном сроке в связи с тем, что сейчас у него на воспитании находятся трое несовершеннолетних детей, чья мать тяжело больна. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Лерчек распродает люксовые вещи, часть которых может быть поддельной.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!