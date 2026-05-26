Народная артистка России призвала построить театр в Сергиевом Посаде

Народная артистка России Ольга Остроумова обратилась к главе Сергиево-Посадского городского округа Оксане Ерохановой с просьбой построить в регионе театр. Об этом сообщает ТАСС.

Остроумова выступила с предложением во время церемонии открытия XXIII Фестиваля театров малых городов России.

«В малых городах театральные коллективы все делают своими руками: чуть ли не костюмы шьют. А потом, когда артисты занимают какое-то место на этом фестивале, их город строит свой театр. Это же замечательно. Вот в Сергиевом Посаде есть театр? Здание? Нет, а коллектив есть», — отметила артистка.

Остроумова уверена, что постройка театра поможет увеличить количество туристов в городе со всей России, в частности с Москвы.

Ольга Остроумова является лауреатом Государственной премии СССР. В ее фильмографии более 70 работ. Она снималась в таких проектах, как «А зори здесь тихие», «Любовь земная», «Очарованный странник», «Не было печали», «Василий и Василиса», «Адмиралъ», «Не родись красивой».

