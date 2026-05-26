Солистку Reflex раскритиковали еще до проведения концерта: «Освоили путешествия во времени»

Солистка Reflex Ирина Нельсон рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получила критику за еще не состоявшийся концерт.

Нельсон объяснила, что критики в соцсетях раскритиковали ее выступление в городе Барановичи. Артистка уточнила, что этот концерт состоится только 27 мая.

«Оказывается, мои недоброжелатели освоили путешествия во времени. Сразу несколько пабликов уже успели раскритиковать мой концерт в Барановичах… который еще даже не состоялся», — поделилась певица.

В мае Ирина Нельсон столкнулась с критикой в сети после живого исполнения песни «Люблю» на концерте. В комментариях пользователи называли вокал певицы «потугами», а также обвиняли артистку в многолетней лжи, якобы все годы на сцене она пела под фонограмму.

Позже продюсер Сергей Дворцов поддержал солистку Reflex. По словам шоумена, поклонники должны не высмеивать артиста, который поет без фонограммы, а поддерживать его. Продюсер уверен, что отказ от живого исполнения имеет место быть только при плохом самочувствии вокалиста.

Ранее солистка Reflex процитировала героиню из «Служебного романа» после хейта.