Сябитова удивилась роману Михайловой и Рыкова с разницей в возрасте в 20 лет

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова в беседе с «Абзацем» удивилась, что актриса Мирослава Михайлова завела роман с коллегой Петром Рыковым, который на 21 год старше нее.

Сябитова назвала их союз странным.

«Почему я сказала «странно»? Потому что это наше поколение, и у нас определенное отношение к воспитанию, особенно дочерей. Такое, скажем так, трепетное. Я не знаю, почему молодая девочка из хорошей семьи пытается строить отношения с возрастным мужчиной», — отметила сваха.

По словам Сябитовой, она бы поняла их союз, если бы Михайлова была бы из бедной семьи. Телеведущая считает, что только девушки с низким достатком выбирают возрастных мужчин из-за того, что у них построена карьера и накоплены финансы.

В мае 23-летняя Мирослава Михайлова раскрыла роман с 44-летним Петром Рыковым. Артистка призналась, что не обращает внимание на разницу в возрасте. Актриса напомнила, что ее мать Оксана Васильева на 23 года младше своего мужа — актера Александра Михайлова.

«Получается, пошла по стопам. Я к такой разнице в возрасте с детства привыкла, видела этот пример счастливых отношений», — рассказала артистка.

