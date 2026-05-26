Спектакль из Бразилии впервые покажут на Московском детском фестивале искусств «НЕБО»

Московский детский фестиваль искусств «НЕБО» под художественным руководством народного артиста России Евгения Миронова объявил программу. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Парка искусств «Музеон».

Международным событием программы станут гастроли бразильской театральной компании Pia Fraus — театра, работающего на стыке кукол, танца, масок и современного визуального искусства. В России впервые покажут спектакль «Животные Бразилии» — одно из самых известных и востребованных представлений Латинской Америки, гастролирующее по всему миру. Постановка построена на образах бразильской природы и фауны: на сцене появятся ростовые куклы, пластические сцены и музыкальные номера, вдохновленные ритмами Бразилии.

Музыкальная программа фестиваля объединит самые разные жанры — от оперной сказки и симфонического концерта-фантазии до уличного музыкального театра, а капелла шоу и наивного кабаре. Московская филармония и театральная компания «Трикстер» покажут масштабную премьеру 2026 года — концерт-фантазию «Пилигримы. Путешествие с оркестром» для всей семьи, где симфоническая музыка соединится с театром объектов, пластическим театром и цирковыми элементами, предлагая зрителям зрелищное путешествие по фантастическим мирам.

На фестиваль во второй раз приедет Красноярский театр оперы и балета. В этом году с «Синей птицей» в исполнении детской оперной студии «О-студии» — музыкальным спектаклем по мотивам пьесы Мориса Метерлинка о поиске счастья. Пьесу и стихи песен для спектакля написал режиссер спектакля Вячеслав Цюпа, музыкальные и хореографические номера исполнят старшие и младшие воспитанники студии.

Московский академический театр имени Маяковского представит музыкальный спектакль «Багдадский вор и Черная магия» — восточную сказку с музыкой Давида Тухманова и стихами Юрия Энтина, где вокал, танцы, трюки и игровые сцены складываются в зрелищное приключение для всей семьи.

В уличной программе фестиваля — премьера спектакля «Путешествие в микромир» режиссера Саши Никитиной — студентки Школы-студии МХАТ и автора иммерсивных и уличных постановок. Спектакль с элементами театра кукол и объектного театра превратит пространство парка в мир микроскопических существ, звуков и скрытых процессов, а живая музыка будет буквально сопровождать зрителей по маршруту.

А капелла ансамбль «Споканки», выступающий в эстетике этноавангарда, представит одноименное вокальное шоу, где соединятся госпел, скандинавский фольклор, балканская музыка и музыкальные традиции Африки и Океании. Музыкально-театральный коллектив «ТамБур» покажет спектакль «Судпосуды» — концерт в жанре наивного кабаре по мотивам «Федорина горя» Корнея Чуковского, главными героями которого станут предметы чайного сервиза и кухонная утварь.

Тема фестиваля в этом году — «Как все работает» — исследование мира через игру, движение и взаимодействие. В этом году в Музеоне развернется серия игровых инсталляций и художественных маршрутов, созданных режиссерами, хореографами и композиторами. На игровой станции «Театр» дети и их взрослые смогут поставить собственный мини-спектакль, на станции «Литература» — придумать новые сюжеты, в игровой зоне «Искусство» — будут учиться создавать цветовые сочетания и работать с формой, на площадке «Танец» узнают, как работают ритм и движение, а также смогут принять участие в создании масштабной выставки-раскраски.

Лаборатория экспериментального звука Дома Радио проведет на фестивале интерактивную прогулку-исследование «Голоса электричества», во время которой дети смогут услышать электромагнитные звуки городской среды с помощью специальных сенсоров.

Фестиваль пройдет 30 и 31 мая в «Музеоне», все события бесплатны для посетителей.

