«Пикник Афиши» объявил третью волну артистов

Мальбэк и Zoloto выступят на «Пикнике Афиши-2026»
Организаторы «Пикника Афиши-2026» объявили третью волну артистов, которые выступят на фестивале в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает компания «Афиша».

В третью волну артистов, которые выступят 20 июня в Москве, вошли Zoloto, Мальбэк х Сюзанна, passmurny, «Элли на маковом поле» и секретный гость.

В рамках фестиваля также состоятся два шоукейса. В шоукейсе «Заря» отобранные редакцией «Афиши Daily» молодые музыканты продемонстрируют свой талант. Также в шоукейсе «Тихий ход» музыкант Kito Jempere (Кирилл Сергеев) сыграет диджей-сет с арт-директором московского Cruise Таней Андриановой, диджеем Марком Щедриным и Lipelis.

Ранее организаторы «Пикника Афиши-2026» объявили вторую волну артистов, в которую вошли «Браво», Валерий Сюткин, ЛСП, OG Buda, Mayot, hehehe, «Озера», «Стоунд», Rsac, шоукейсы «Лауд Бойз», FRWRD Music и Carnival Records.

 
