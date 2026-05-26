МакSим о своей юности: «Я уже работала в стриптиз-клубе в 17 лет»

Певица МакSим призналась, что ее юность и поведение ее старшей дочери в 17 лет — «совершенно разные галактики». Своим мнением знаменитость поделилась на шоу Басты «ВопросРебром».

«Я, конечно, разгильдяйка была ужасная. Уже в 17 лет я работала в стриптиз-клубе. Пела, пока девочки переодевались», — вспомнила артистка.

МакSим заявила, что в 17 лет вела весьма активный образ жизни: ее «ловили всей Казанью», а поведение порой напоминало полет воздушного шарика «на веревочке». Исполнительница отметила, что ее дочь растет совершенно другой: ее досуг и ценности кардинально отличаются от ее собственных.

Однажды друзья дочери, вспомнила МакSим, пришли к ним ночевать. Вместо шумной вечеринки с шампанским они предпочли настольные игры. На предложение купить алкоголь ребята вежливо отказались.

«Они такие: «Да нет, спасибо». Я говорю: «Пошутила, потому что родители ваши меня [не поймут]». А потом они мне напоминают: «Ну, вообще-то, нам уже всем здесь по восемнадцать, поэтому мы просто ну не любим это и не уважаем», — поделилась МакSим.

Старшую дочь звезда родила в 2009 году от звукорежиссера Алексея Луговцова, а через два года развелась с ним. Певица отмечала в интервью, что никогда не препятствовала общению Александры с отцом и даже не думала об этом. По мнению знаменитости, дети не должны страдать из-за родителей, которые не смогли сохранить семью. Младшая дочь МакSим появилась в 2014 году в ее отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Пара рассталась через год после рождения Марии.

