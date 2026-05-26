Звезда «Ранеток» призналась, что хочет родить еще двоих детей

Актриса Янина Студилина рассказала на Премии Гильдии кастинг-директоров, что хочет родить еще двоих детей. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Звезда сериала «Ранетки» поделилась, что готова вновь стать матерью. Она подчеркнула, что ей все равно на пол, но больше хотелось бы сына.

«Поправляться готова только ради беременности. Это пожалуйста. Конечно, очень хочу [детей]. Я двоих еще хочу. Мальчика, конечно, хотелось бы, девочка есть», — рассказала Студилина.

По словам актрисы, набирать вес специально для роли она отказывается. Студилина призналась, что с возрастом намного сложнее приходить обратно в форму, поэтому ей не хочется рисковать красивой фигурой.

Также артистка призналась «Газете.Ru», что самым сложным кастингом в ее жизни были пробы в сериал «Остров».

«Я зашла в комнату, где сидели 14 продюсеров. Представляете, пробы! Вот так 14 человек сидит. Я не знала, кто из них продюсер, кто режиссер. Это так волнительно было, но все получилось», — поделилась Студилина.

Ранее Янина Студилина опубликовала фото в бикини по просьбе фанатов.