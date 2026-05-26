«Через слезы выходит боль»: Долина рассказала, как письма помогли ей пережить скандал с квартирой

Певица Долина рассказала о письмах, которые получала во время судов за квартиру

Певица Лариса Долина рассказала, что пережить трудный период после скандала с квартирой ей помогла поддержка поклонников. Об этом народная артистка России сообщила в программе «Песни от всей души» на телеканале «Россия».

По словам Долиной, она получила много писем с добрыми словами, которые стали для нее опорой.

«Именно это удерживало меня на плаву и помогало не упасть под той тяжестью, которую я несла довольно долгое время. Как только прочту какое-нибудь письмо, естественно, начинаю рыдать, через слезы выходит боль», — поделилась артистка.

Певица назвала этот период испытанием и отметила, что он помог ей переосмыслить свою жизнь. Она заявила, что закрыла эту главу и простила всех. Теперь Долина живет ради семьи и работы.

Напомним, что Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. 1 февраля Долина сообщила, что снимает жилье.

