Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

«Моя куколка, моя принцесса»: Дюжев впервые за долгое время вывел жену в свет

Актер Дюжев признался, что уговорил жену впервые за годы выйти с ним в свет
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Дмитрий Дюжев впервые за долгое время вышел в свет с женой Татьяной на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России. Об этом сообщает «Пятый канал».

Артист признался, что долго считал совместные выходы необязательными, но в этом году все-таки уговорил Татьяну составить ему компанию.

«Казалось, что это не нужно, это касается только меня и моей профессиональной среды. Но я все-таки уговорил мою куколку, мою принцессу любимую, разделить со мной сегодняшний вечер», — заявил Дюжев.

Последний раз звездную пару видели вместе в 2018 году на «Кинотавре»: тогда Дюжев не сдержал эмоций и поцеловал супругу прямо перед камерами.

В 2023 году Дюжев рассказывал знакомстве с супругой Татьяной Зайцевой. Артист заметил будущую жену в толпе на концерте Мадонны. Тогда он сразу решил подойти и взять номер у Зайцевой. Первое время избранница не отвечала актеру взаимностью. Однако спустя время ему удалось завоевать ее сердце.

«Я свою любимую действительно встретил на стадионе. И чувство влюбленности полностью мной овладело. Я буквально ощутил свою жизнь «до» и «после». С того самого момента невероятно счастлив», — делился актер.

Ранее актриса Янина Студилина заявила, что отказывается от обнаженных сцен в кино.

 
Теперь вы знаете
Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!