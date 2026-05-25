25-летний возлюбленный Надежды Сысоевой готов жениться на актрисе

Блогер Николай Безопасность признался, что планирует сделать предложение актрисе и юмористке Надежде Сысоевой. Об этом он сообщил журналисту Олегу Пилягину.

На вопрос, ждать ли знаменитости предложение руки и сердца, в этом году, блогер утвердительно ответил. При этом подробнее комментировать эту информацию Николай не стал. Он лишь пошутил, что «не сбежит» от Сысоевой, потому что привязан.

В марте Сысоева в Telegram-канале раскрыла свой роман с блогером Коля Безопасность. Она сделала репост ролика возлюбленного, который приготовил ей романтический сюрприз и пранк к 8 Марта.

Парень решил сначала вручить артистке три розы и посмотреть на ее реакцию. И только затем подарить огромный букет цветов. На оба варианта знаменитость отреагировала одинаково положительно.

Известно, что новому возлюбленному 41-летней Сысоевой 25 лет. Блогер публикует пранки и социальные эксперименты, а также проводит прямые трансляции на платформе Twitch.

В 2024 году Надежда Сысоева встречалась с блогером Сашей Стоуном. Об их романе стало известно на съемках шоу «Звезды в Африке». Однако вскоре после выхода реалити появились слухи об их расставании.

Ранее сообщалось, что звезда «Кухни» пожаловался на цены.