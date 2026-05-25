25-летний возлюбленный Надежды Сысоевой готов жениться на актрисе

Блогер Николай Безопасность признался, что планирует сделать предложение актрисе и юмористке Надежде Сысоевой. Об этом он сообщил журналисту Олегу Пилягину.
На вопрос, ждать ли знаменитости предложение руки и сердца, в этом году, блогер утвердительно ответил. При этом подробнее комментировать эту информацию Николай не стал. Он лишь пошутил, что «не сбежит» от Сысоевой, потому что привязан.
В марте Сысоева в Telegram-канале раскрыла свой роман с блогером Коля Безопасность. Она сделала репост ролика возлюбленного, который приготовил ей романтический сюрприз и пранк к 8 Марта.
Парень решил сначала вручить артистке три розы и посмотреть на ее реакцию. И только затем подарить огромный букет цветов. На оба варианта знаменитость отреагировала одинаково положительно.
Известно, что новому возлюбленному 41-летней Сысоевой 25 лет. Блогер публикует пранки и социальные эксперименты, а также проводит прямые трансляции на платформе Twitch.
В 2024 году Надежда Сысоева встречалась с блогером Сашей Стоуном. Об их романе стало известно на съемках шоу «Звезды в Африке». Однако вскоре после выхода реалити появились слухи об их расставании.
