Хромченко о комплименте от Жванецкого: «Каждый день слушал»

Российская журналистка Эвелина Хромченко рассказала о неожиданном комплименте от комика Михаила Жванецкого. Воспоминаниями о почившем артисте она поделилась в беседе с Лаурой Джугелия.

По словам Хромченко, Жванецкого она встретила на приеме в итальянском посольстве. Он признался, что смотрит ее передачу «Модный приговор».

«Ко мне резко подбежал Михаил Михайлович Жванецкий и сказал — я всегда жду, когда вы выйдете из-за стола. Обычно за этим всегда следует сообщение, что людям интересно посмотреть, во что я одета», — делится она.

Хромченко поинтересовалась, интересует ли Жванецкого ее образ, на что тот ответил, что ждет финальных слов телеведущей.

«И дальше последовал потрясающий разговор по поводу контекста финала того, что я говорю у вешалки в «Модном приговоре». Его интересовало — это же экспромт? Я сказала — конечно, кто это еще может написать. Он говорит — как вы пишете финалы, там же определенный ритм…» — рассказывает ведущая.

Услышанное потрясло Хромченко — она признала, что постоянно обдумывает грамотный финал шоу, но не думала, что это заметно.

Недавно в мировой прокат вышел фильм «Дьявол носит Prada 2» — продолжение хитовой комедийной драмы 2006 года о мире глянцевых журналов и высокой моды. Русским голосом главной героини снова стала Хромченко.

