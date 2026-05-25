Лерчек распродает люксовые вещи, часть которых может быть поддельной

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогерша Валерия Чекалина (она же — Лерчек) продолжает продавать свои брендовые вещи за полцены. Об этом сообщает «Светский хроник».

Telegram-канал сообщает, что блогерша, возможно, сама не знает, сколько поддельных люксовых брендов у нее в гардеробе. Отмечается, Чекалина много лет работала со стилистом Эльвирой Янковской. Та поставляла Лерчек поддельные изделия класса люкс с рынка «Садовод», выдавая их за оригиналы и продавая по таким же ценам.

В сентябре 2025 года сообщалось, что мать Лерчек распродавала вещи блогерши, чтобы улучшить финансовое положение семьи.

Блогеры Чекалины являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Дело в отношении Лерчек приостановлено ввиду ее болезни, она проходит лечение от рака желудка четвертой степени.

В мае фитнес-тренер Алина Расковская сняла видео, как Чекалина активно занимается с тренером: выполняет упражнения на тренажерах и работает с весами, — на фоне новостей о том, что блогерша проходит химиотерапию в рамках лечения рака желудка.

