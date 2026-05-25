Дочь вице-премьера Мантурова сыграет Валентину Терешкову

В Москве начались съемки исторической драмы режиссера Антона Мегердичева «Чайка», в которой дочь первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова Леонела сыграет первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что на эту роль ее утвердила лично Валентина Владимировна.

«Мне очень приятно и волнительно играть такую великую женщину, как Валентина Терешкова», — заявила Леонела.

Подготовки к съемкам картины велись весь последний год при участии самой Терешковой и ее семьи, поддержку в этом также оказывает «Роскосмос», предоставляя полный доступ к архивам с информацией о космическом полете. Отмечается, что специально для съемок были созданы декорации, повторяющие полностью космический корабль, Центр управления полетами и командный пункт. Съемки фильма будут продолжаться ближайшие три месяца, а выход киноленты на широкий экран запланирован на 8 апреля 2027 года — к 90-летию первой в мире женщины-космонавта.

26-летняя Терешкова полетела в космос в июне 1963 года на космическом корабле «Восток-6». Ее позывной на время полета — «Чайка».

Ранее Валентине Терешковой присвоили звание генерал-лейтенанта.

 
